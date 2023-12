Attesa per la Bce dopo Fed che apre a taglio tassi nel 2024

Dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi di interesse ed aprire a tagli nel 2024 oggi sono attese le decisioni della Bce e della Bank of England sul costo del denaro. La Fed ha segnalato ieri in serata tagli dei tassi di interesse per totali 75 punti base nel 2024, quando i tassi sono attesi scendere al 4,6% dal 5,25%-5,5% attuale.

Wall Street ha chiuso in rialzo con il Dow Jones che ha archiviato la seduta ai massimi storici. Il Dow Jones è salito dell'1,40% a 37.090,24 punti, il Nasdaq dell'1,38% a 14.733,96 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell'1,37% a 4.707,09 punti.



