Von der Leyen, sulla migrazione servono più fondi comuni

"In questi quattro anni abbiamo aumentato le nostre ambizioni in materia di lotta al contrabbando, gestione delle frontiere esterne e partenariati con i Paesi terzi. Abbiamo progettato il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, il cui accordo non è mai stato così vicino. Ora una maggiore ambizione deve essere sostenuta da finanziamenti adeguati a livello europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla vigilia del Consiglio Europeo.



