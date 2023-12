Von der Leyen, 'sanzionare i coloni israeliani violenti'

"L'aumento della violenza da parte dei coloni estremisti sta infliggendo enormi sofferenze ai palestinesi. E sta mettendo a repentaglio le possibilità di raggiungere una pace duratura. Potrebbe anche rendere più instabile l'intera regione. Per questo motivo sono favorevole all'imposizione di sanzioni agli autori degli attacchi in Cisgiordania. Devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Questa violenza non ha nulla a che fare con la lotta ad Hamas e deve cessare". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria dell'Europarlamento.



