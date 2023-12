L'amministrazione Biden sta ritardando la vendita di fucili prodotti negli Stati Uniti a Israele sulla scia dei timori per gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione è preoccupata dal fatto che il governo israeliano non sta facendo abbastanza per ridurre la violenza dei coloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA