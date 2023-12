Tusk, 'la Polonia è tornata in Europa, non è stato facile'

"La Polonia è tornata in Europa: questo è il momento più importante nella mia vita politica, non è stato un compito facile". Lo ha detto il premier polacco, Donald Tusk, arrivando al vertice Ue-Balcani Occidentali. "Il mio ruolo oggi è di rafforzare la determinazione dell'Europa nel suo insieme e di alcuni Stati membri per convincerli che la cosa più importante è sostenere efficacemente l'Ucraina", ha aggiunto Tusk per la prima volta a Bruxelles da primo ministro dopo le elezioni dello scorso 15 ottobre.



