Tusk ha giurato come nuovo premier della Polonia

L'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha prestato giuramento stamattina nel palazzo presidenziale a Varsavia come nuovo premier della Polonia quale esito delle elezioni parlamentari svoltesi il 15 ottobre scorso.

Il nuovo governo filo-europeista di Tusk aveva ottenuto ieri sera la fiducia del Parlamento ponendo fine a otto anni di dominio del partito nazionalista 'Diritto e Giustizia' (Pis), guidato da Jaroslaw Kaczynski e in conflitto con l'Ue. Le immagini del giuramento sono state mostrate in tv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA