Salvini, 'in arrivo le regole per gli autovelox, basta far west'

"Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sta procedendo finalmente a definire l'iter di adozione del decreto attuativo delle modalità di uso e collocazione degli autovelox che è in elabortazione da 13 anni, manco l'Iliade e che conto di portare in conferenza unificata entro la fine di questo mese".

Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera dove segnala la necessità di "porre fine al far west degli autovelox".

"Il decreto introdurrà vincoli omogenei e chiari sull'intero territorio nazionale", aggiunge Salvini, "nella ferma convinzione che l'uso dell'autovelox è fondamentale se ha come finalità esclusiva la tutela della sicurezza" e "non certo per le esigenze di fare cassa da parte di qualcuno".



