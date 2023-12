"La rapida adesione dell'Ucraina all'Unione Europea avrebbe conseguenze devastanti per gli agricoltori europei, il bilancio dell'Ue e la sicurezza europea.

Non è nell'interesse né dell'Ungheria né dell'Unione Europea, quindi non possiamo sostenerla!". Lo scrive su X-Twitter il premier ungherese Viktor Orban alla vigilia del Consiglio Europeo. Orban è già a Bruxelles per partecipare al summit con i Balcani occidentali.



