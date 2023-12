Lo spread Btp-Bund stabile in avvio a 177 punti

Lo spread Btp-Bund è poco variato in avvio di seduta a 177,2 punti base dai 177,3 della chiusura di ieri. Solo una leggera limatura per il rendimento del titolo decennale italiano, che si assesta al 3,97% (dal 3,97%), così come in generale per i rendimenti dei bond di Stato esteri.

Stasera la Fed decide sui tassi, che in base alle attese del mercato non dovrebbe ritoccare né all'insù né all'ingiù. Una taglio dei tassi non è previsto dagli analisti prima del 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA