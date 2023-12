Le scorte di gas sotto il 90% in Italia, Ue e Germania sopra

L'inverno si fa sentire e le scorte di gas scendono sotto la soglia nel 90% in Italia. E' quanto si legge sugli aggiornamenti diffusi dalla piattaforma indipendente Agsi di Gie, l'associazione che raggruppa i gestori di rete europei. Con un calo giornaliero dello 0,52%, le scorte italiane sono scese all'89,15% a 175,6 TWh, mentre restano sopra la soglia del 90% sia nell'Unione Europea (90,43% a 1.030,73 TWh) sia in Germania (91,74% a 233,78 TWh). Sotto al 90% anche i Paesi Bassi (87,69% a 124,98 TWh) e la Francia (89,69% a 120,69 TWh), rispettivamente il 3/0 e il 4/o paese europeo per stoccaggi di gas dopo Germnia e Italia.



