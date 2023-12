Bilaterale notturno, in uno storico albergo del centro di Bruxelles, tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro che ha avuto luogo dopo il vertice Ue-Balcani Occidentali, è in corso in una saletta del bar dell'albergo da circa un'ora. Nella stessa saletta c'è anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz con il quale la presidente del Consiglio ha avuto un breve scambio prima dell'incontro con Macron.



