L'agenzia di rating Fitch prevede che il primo taglio dei tassi da parte della Bce sarà ad aprile. In una nota gli analisti sottolineano come i dati dell'inflazione a novembre abbiano mostrato un ribasso notevole dell'indice dei servizi core che può confortare i timori dei falchi all'unterno del board. Per Fitch la Bce abbasserà le previsioni di crescita e inflazione.



