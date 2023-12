La Borsa di Tokyo inizia la seduta in rialzo, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa e dopo il miglioramento oltre le attese della fiducia delle imprese in Giappone, segnalato dall'indice Tankan della Bank of Japan.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,42% a quota 32.980,54, segnando un progresso di 136 punti. Sul fronte valutario lo yen tratta a un valore di 145,30 sul dollaro e poco sotto a 157 sull'euro.



