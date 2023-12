Rendimenti in calo nell'asta sui titoli di stato di oggi. Il Tesoro ha collocato Btp a 3 anni per 3 miliardi di euro con rendimenti del 3,24% (-51 punti base) e Btp a 7 anni, per 3 miliardi di euro, con un rendimento del 3,63% (-44 punti base).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA