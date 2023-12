"Gaza non sarà un Hamastan e nemmeno un Fatahstan". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu riferendosi al futuro della Striscia e alle "divergenze d'opinione con gli Usa" su questo tema. "Non permetterò che Israele ripeta l'errore di Oslo, non consentirò che dopo l'enorme sacrificio compiuto dai nostri combattenti entri a Gaza chi educa al terrore, chi lo sostiene, chi lo finanzia", ha aggiunto.



