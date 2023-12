Metsola, Sakharov è tributo a donne Iran, non siete sole

"Jina Mahsa Amini ha dato la vita per difendere le donne in Iran e oggi ricordiamo il suo sacrificio. Il Premio Sakharov è un tributo a tutte le donne e uomini coraggiosi che nonostante la repressione continuando a lottare per un cambiamento. Non siete sole, siamo con voi". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, durante una conferenza stampa a Strasburgo sull'assegnazione del Premio Sacharov alle attiviste iraniane del movimento Donna Vita Libertà e l'avvocato di Jina Mahsa Amini, l'attivista iraniana uccisa dal regime poiché non voleva indossare il velo.



