Meloni, politica estera non è fare foto con Macron e Scholz

"Mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore Mario Draghi e la foto in treno verso Kiev con Macron e Scholz.

Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente. L'Europa non è a tre ma a 27, bisogna parlare con tutti: io parlo con la Germania, la Francia e pure con l'Ungheria, questo è fare bene il mio mestiere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica alla Camera, rispondendo alla dem Lia Quartapelle.





