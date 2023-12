Meloni incontra capigruppo maggioranza alla Camera sulla Manovra

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è alla Camera, per un incontro con i capogruppo di maggioranza sull'iter della manovra che è in corso. A seguire, alle 16, in Aula a Montecitorio sono previste le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Alla riunione sulla manovra, nella Sala del governo, partecipano fra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i capigruppo Tommaso Foti (FdI), Paolo Barelli (FI), Riccardo Molinari (Lega) e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.



