Mef, niente Imu per immobili occupati abusivamente

Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo Imu. In proposito, il Mef fa presente che l'imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L'esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell'esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione Imu in via telematica, entro il 30 giugno 2024.





