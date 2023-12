Mattarella, essere orgogliosi della nostra agricoltura

"L'immane dimensione del passo in avanti, fatto in questi 75 anni che ci introduce in un altro mondo. Un mondo che le riforme e le politiche della Repubblica e quelle della Unione Europea hanno sollecitato e che le imprese agricole hanno plasmato. Dovete, dobbiamo, esserne orgogliosi! Per il livello di qualità e di produzione di ricchezza raggiunti, per la profonda rivoluzione sociale che, anche nelle campagne, ha reso effettivi i principi di eguaglianza sanciti nei primi articoli della nostra Carta". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all' Assemblea generale di Confagricoltura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA