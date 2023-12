L'inflazione rallenta negli Stati Uniti in novembre, per il secondo mese consecutivo. I prezzi al consumo su base annuale frenano al 3,1%, come si attendevano gli analisti (3,2 in ottobre). Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,1% mentre gli osservatori scommettevano su una percentuale invariata.



