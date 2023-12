Hamas, 'Israele ha assaltato ospedale a nord di Gaza'

Le forze israeliane hanno assaltato l'ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza. Lo riporta Afp. Il ministero della Sanità, gestito da Hamas, come scritto da Al Jazeera, ha riferito che l'attacco è avvenuto dopo che al struttura era stata assediata e bombardato per giorni.

"Chiediamo all'Onu, all'Oms e al Comitato internazionale della Croce Rossa di agire immediatamente per salvare le vite di chi si trovano nell'ospedale", ha aggiunto Ashraf al-Qudra, portavoce di Hamas, sul canale Telegram del ministero, spiegando che le forze israeliane stavano radunando gli uomini nel cortile dell'ospedale, che potrebbero poi essere arrestati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA