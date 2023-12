Cremlino, 'incontro Biden-Zelensky non cambierà nulla'

Dall'incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino Volodymyr Zelensky non uscirà nulla che possa "cambiare la situazione sul campo di battaglia".

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

"Le decine di miliardi di dollari pompati in Ucraina non hanno aiutato a raggiungere alcun successo sul campo di battaglia", ha affermato Peskov. E così, ha aggiunto, "altre decine di miliardi di dollari che Kiev vuole siano ancora pompati in Ucraina, sono destinati ad essere un fiasco".

"Conosciamo perfettamente bene questo processo - ha insistito Peskov -. Non può cambiare la situazione sul campo di battaglia e non può fermare nemmeno i progressi dell'operazione militare speciale".



