L'Inter non va oltre lo 0-0 a San Siro con Real Sociedad e chiude al secondo posto del girone D di Champions League. I nerazzurri terminano il girone con 12 punti, gli stessi degli spagnoli ma con una peggiore differenza reti.

Inzaghi ha provato l'assalto finale mandando in campo Lautaro Martinez e Barella ma il forcing dei milanesi non ha sortito l'effetto sperato.



