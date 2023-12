Borsa: Asia in cauto rialzo guarda a inflazione Usa e a Fed

Borse di Asia e Pacifico positive ma all'insegna della cautela con i mercati in attesa, nel corso della giornata, dell'inflazione negli Stati Uniti. L'indice dei prezzi al consumo è previsto sostanzialmente stabile.

Il faro è poi su domani e sulla decisione della Fed sui tassi d'interesse che, secondo le previsioni, dovrebbe dare una chiara indicazione sul tono della politica monetaria degli Usa nel 2024.

Tokyo chiude marginale (+0,16% il Nikkei) con gli acquisti sui tecnologici e le prospettive 'dovish' della Banca del Giappone.

Poco mossi anche i mercati cinesi (Shanghai +0,40%, Shenzhen +0,15%).

Tanto gli indici europei, quanto Wall Street sono previsti in rialzo. Tra gli altri macro da monitorare c'è l'indice Zew che potrebbe mostrare un'ulteriore ripresa, anche se in un quadro economico ancora depresso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA