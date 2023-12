Biden,Kiev uscirà libera dalla guerra se non la abbandoniamo

"L'Ucraina uscira' libera e forte dal conflitto con la Russia, a meno che non la abbandoniamo": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta con Volodymyr Zelensky dopo il loro incontro nello studio Ovale, sostenendo che "e' gia' una vittoria" che Kiev abbia resistito all'invasione russa e che il presidente ucraino "sia qui dopo due anni".

Biden ha ammonito che i repubblicani fanno il gioco di Putin bloccando gli aiuti Usa a Kiev. "La Russia e i lealisti a Mosca hanno festeggiato quando i repubblicani hanno votato per bloccare gli aiuti all'Ucraina la scorsa settimana", ha detto.

"Il conduttore di uno spettacolo gestito dal Cremlino ha letteralmente detto, e cito: 'Ben fatto, repubblicani'. Per noi è un bene", ha ricordato. "Se vieni celebrato dai propagandisti russi, potrebbe essere il momento di ripensare a quello che stai facendo. La storia… giudicherà severamente", ha aggiunto.





