Il fondatore dei 5 stelle Beppe Grillo è ricoverato da domenica all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. La notizia è stata anticipata, tra gli altri, da 'Corriere della Sera' e Repubblica on line.

I medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione anche se le condizioni generali di salute sono buone e il problema che l'ha colpito non è considerato grave. Tant'è che in giornata potrebbe essere dimesso.



