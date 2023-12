Barelli, sul Superbonus serve una proroga,governo ne tenga conto

"Va perseguito in modo duro chi ha abusato di questo strumento e addirittura ha truffato lo Stato.

Ma al contempo FI ritiene che i cittadini e le aziende oneste che ora sono in difficoltà debbano poter avere una proroga, seppur contenuta, del superbonus". Lo stop del Mef? "Io ritengo che il governo debba tenere in considerazione la necessità di cittadini, condomini e aziende oneste di poter completare le opere". Così il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, interpellato dall'ANSA, sulle modifiche al Superbonus nella manovra.



