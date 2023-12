Augusto Barbera è il nuovo presidente della Consulta

Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Bologna, Barbera era dal mese scorso il presidente facente funzioni della Corte . Eletto dal Parlamento giudice costituzionale nel 2015 su indicazione del Pd, Barbera è stato parlamentare fra il 1976 e il 1994, prima con il Pci e poi con il Pds. Nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi, si dimise con altri tre esponenti della sinistra 24 ore dopo il giuramento per il no della Camera all'autorizzazione a procedere per Bettino Craxi.

Ha 85 anni, è nato a Aidone (Enna), è sposato e ha due figli e guiderà la Consulta per un anno.



