Montezemolo, 'ragionare su separazione rete ferrovie e servizi'

"La separazione tra la rete ferroviaria e i servizi credo possa essere un elemento importante, che possa riguardare una privatizzazione interessante con l'ipotesi di una quotazione". Lo ha detto il presidente di Italo, Luca Cordero di Montezemolo, in occasione dell'apertura della nuova lounge di Italo a Roma Termini.

"Oggi ci troviamo ad avere un interlocutore come Rfi posseduto da Fs, quindi noi siamo clienti di un'azienda che fa parte di un gruppo concorrente", ha spiegato Montezemolo, precisando che "però finora è andata bene". Montezemolo ha fatto presente che Italo per l'affitto della infrastruttura ferroviaria paga centinaia di milioni di euro a Rfi all'anno.

"Noi siamo i primi clienti di Rfi, se non ci fossimo noi Rfi, azienda posseduta dallo Stato, avrebbe centinaia di milioni in meno di entrate all'anno", ha concluso.



