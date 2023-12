Meloni, vedo spiragli per una soluzione sul Patto di stabilità

"Il tema per noi è quello degli investimenti. Dopodiché la trattativa è aperta, noi stiamo portando avanti un approccio pragmatico e credo che non si possa dire di sì a un Patto di stabilità che nessuno Stato potrebbe rispettare perché non sarebbe serio da parte nostra. Io vedo spiragli per una soluzione seria che tenga conto del contesto in cui operiamo". L'ha detto la premier Giorgia Meloni alla presentazione del PhotoAnsa 2023 in corso al Museo Maxxi di Roma.



