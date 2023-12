Golden Globes, Chris Rock si rifiuta di presentare

I Golden Globes cercano un presentatore: Chris Rock è l'ultimo in una serie di comici ad aver rispedito al mittente il compito di condurre la serata dei premi che un tempo quanto a glamour e indici di ascolto facevano a gara con gli Oscar. Lo riporta la Cnn.

L'appuntamento con i 'globi d'oro', un tempo assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association fino allo scandalo del 2020 che aveva macchiato l'ultima cerimonia pre-Covid, è il prossimo 7 gennaio sulla Cbs, la rete che ha adottato i premi dopo che la Nbc, tradizionale 'casa' degli Awards, si è tirata indietro. Le nomination sono in programma oggi, ma ha guastato la festa la notizia che Rock, due volte premio Oscar e potenziale candidato ai Globes nella nuova categoria stand-up comedy, si è rifiutato di condurre, al pari di almeno altri quattro comici di alto profilo tra cui Ali Wong di Beef. La nuova edizione dei Globes prevede premi in 27 categorie tra cinema e tv: Barbie e Oppenheimer dovrebbero fare man bassa.

Le novita' del 2024 includono l'aumento da cinque a sei dei candidati per ciascuna categoria e, oltre agli stand up, una gara tra i film campioni di incassi. Quanto al presentatore, se nessuno abboccherà all'amo, alla Cbs toccherà pescare dal suo pool di star con un approccio adottato più volte dalla Nbc con Jimmy Fallon, Seth Meyers e Andy Samberg come padroni di casa, mentre alla Abc la star del network Jimmy Fallon tornerà a condurre gli Oscar in marzo per la sua quarta volta. I Globes erano finiti all'indice nel gennaio 2020 dopo uno scoop del Los Angeles Times che aveva messo sul banco degli imputati la Hfpa come una casta corrotta e razzista. La Nbc si era sfilata dalla cerimonia e molti vip di Hollywood avevano annunciato il boicottaggio. L'associazione della stampa estera si era successivamente dissolta e il marchio dei Golden Globes e stato acquistato da Dick Clark Productions e Eldridge Industries.



