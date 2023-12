Borsa: Shanghai apre a -0,45%, Shenzhen a -0,51%

Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in scia al rafforzamento della deflazione, in base ai badi di novembre diffusi sabato: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,45%, a 2.956,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,51%, attestandosi a quota 1.838,43.

Lo scorso mese i prezzi al consumo hanno registrato una contrazione annua dello 0,5% (dal -0,2% di ottobre), mentre quelli alla produzione, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica, hanno ceduto il 3% annuo, molto più del -2,6% di ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA