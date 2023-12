Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+1,06%)

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in aumento, sostenuta dal consolidamento degli indici azionari a Wall Street, mentre si arresta la fase di rafforzamento dello yen sulle principali valute. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,06% a quota 32.650,41, aggiungendo 342 punti. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica arretra dai massimi in 4 mesi sul dollaro, poco sotto a un livello di 145, e tratta sull'euro a 156.10



