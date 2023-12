Atletica: 'Campione' dell'anno cambia, quest'anno i premi sono 6

Troppi exploit e record battuti quest'anno nel mondo dell'atletica leggera, al punto che la federazione mondiale di questo sport 'World Athletics', quest'anno ha deciso di cambiare il tradizionale format del premio 'Atleta dell'anno' che ogni anno nel tradizionale Gala di Montecarlo incoronava i due numeri uno, un uomo e una donna, della disciplina regina delle Olimpiadi.

Ma per il 2023 si è deciso di assegnare sei premi, tre al maschile e altrettanti al femminile "perché - spiega una nota della federazione - molte prestazioni sensazionali, tra cui ben 23 record mondiali, sono state raggiunte nel 2023. Quando si è trattato di compilare i voti, gli atleti, i fan e i membri della World Athletics Family hanno ritenuto che fosse incredibilmente difficile limitare il voto a un solo atleta, a causa dei primati nelle varie discipline e delle grandi differenze nelle competenze richieste" "Di conseguenza, per il 2023 i premi 'World Athlete of the Year' - è scritto ancora nel comunicato - sono stati divisi in tre categorie di eventi: pista, pedana e fuori dagli stadi".

"La profondità del talento e le prestazioni eccezionali nel nostro sport quest'anno - le parole del presidente di 'World Athletics', Sebastian Coe -più che mai giustificano l'espansione dei nostro premi, per riconoscere i risultati ottenuti da questi sei atleti in una vasta gamma di discipline. Basti pensare che soltanto i nostri sei 'atleti dell'anno' hanno migliorato sette record mondiali nel 2023, oltre a una serie di titoli mondiali e vittorie importanti, quindi è giusto che siano tutti premiati nei rispettivi campi".

Ecco i vincitori dei premi che, per l'atletica, sono l'equivalente del Pallone d'Oro del calcio: - Donne: Pista: Faith Kipyegon (Kenya/1500m/miglio/5000m) Pedana: Yulimar Rojas (Venezuela/salto triplo) Fuori dagli stadi: Tigist Assefa (Etiopia/maratona) - Uomini: Pista: Noah Lyles (Usa/ 100 e 200 metri) Pedana: Mondo Duplantis (Svezia/salto con l'asta) Fuori dagli stadi: : Kelvin Kiptum (Kenya/maratona)



Riproduzione riservata © Copyright ANSA