Kiev, russi attaccano Avdiivka in Donetsk 24 ore su 24

"Nonostante le condizioni meteo pessime, le truppe russe attaccano 24 ore su 24 Avdiivka, nel Donetsk, in media lanciano 30-40 bombardamenti massicci al giorno cercando di conquistarla in tutti i modi", ha detto il capo militare della città Vitaliy Barabash, citato da Unian.

"Lungo l'intera linea di difesa della città, il nemico conduce operazioni di assalto accompagnate da uso di cannoni e razzi d'artiglieria, bombardamenti di mortaio, attacchi di carri armati e dal lavoro degli aerei", ha detto alla tv pubblica ucraina. Secondo il think tank Usa Isw Putin ha dato l'ordine di prendere Avdiivka prima delle elezioni di marzo.



