Incassi Usa, arriva Miyazaki e batte Hunger Games

Il ragazzo e l'airone, il nuovo film del regista Premio Oscar© Hayao Miyazaki, debutta in vetta al box office Usa del weekend: con 10,5 milioni di dollari l'ultima creatura del maestro giapponese dell'animazione, attesa al cinema in Italia dal primo gennaio, precede La Ballata dell'usignolo e del serpente, il prequel di The Hunger Games, che incassa 9,4 milioni di dollari e sfiora nel complesso i 136 milioni sul mercato domestico. Sul terzo gradino del podio Godzilla Minus One, il ritorno del re dei mostri a 70 anni dall'uscita del primo, epico film che ha dato vita alla saga, con 8,3 milioni di dollari nel fine settimana (e poco più di 25 milioni in totale).

Chiudono la top five Trolls 3 - Tutti insieme, terzo capitolo di Trolls (6,2 milioni di dollari nel weekend, 83 milioni complessivi) e l'ultima fatica della Disney, Wish (5,3 milioni di dollari, per un incasso totale al box office nord americano che sfiora i 50 milioni). Scivola in sesta posizione Renaissance, il film evento sull'omonima tournee mondiale di Beyoncé: diretto, prodotto e interpretato dalla cantante di Break My Soul, a una settimana dall'uscita si ferma a 5 milioni di dollari (28 milioni complessivi). Alle spalle di Queen Bey troviamo Napoleon, l'epopea storica di Ridley Scott (4,2 milioni nel fine settimana, per un totale di 53 milioni).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA