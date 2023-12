Premier: cade anche l'Arsenal, l'Aston Villa non si ferma più

Con un gol di John McGinn l'Aston Villa ha battuto 1-0 l'Arsenal in uno degli anticipi della 16ma partita di Premier League, facendo intendere che l'ultima vittoria contro il Manchester City non è stata un caso fortuito.

I Gunners di Mikel Arteta mancano il contro-sorpasso al Liverpool in vetta alla classifica: i Reds sono primi con 37 punti con un punto di vantaggio, Terza proprio la squadra allenata da Unai Emery che ha 35 punti e ha collezionato la 15ma vittoria consecutiva tra le mura amiche del Villa Park. Fermo a 30 il Manchester City di Guardiola che però domani può accordiare. I Citizens fanno visita al Luton.



