Poker dell'Inter, Udinese dominata 4-0 a San Siro

Cantano e festeggiano dal primo all'ultimo minuto i tifosi dell'Inter a San Siro, durante l'impressionante vittoria per 4-0 sull'Udinese. Un rigore di Calha e gol di Dimarco e Thuram nel primo tempo; Lautaro sul finire del secondo tempo firmano il poker. E' questa la risposta della squadra allenata da Inzaghi alla Juventus che l'aveva momentaneamente superata in vetta alla Serie A. Statisticamente si tratta della decima partita senza subire reti per l'Inter.

I friulani non sono mai stati in partita: annullato un gol per fuorigioco a Lucca.

In classifica nerazzurri primi con 38 punti in 15 gare. I friulani sono fermi a 12 punti al quintultimo posto.



