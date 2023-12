Mohammadi in sciopero fame durante la consegna del Nobel

L'attivista iraniana Narges Mohammadi, attualmente detenuta nel suo Paese, inizierà un nuovo sciopero della fame domani, giorno in cui riceverà il Premio Nobel per la pace a Oslo dove sarà rappresentata dai suoi figli.

Lo ha annunciato la sua famiglia. Mohammadi, che si batte in particolare contro l'obbligo dell'hijab e la pena di morte in Iran, inizierà uno sciopero della fame "in solidarietà con la minoranza religiosa bahai", hanno annunciato suo fratello e suo marito durante una conferenza stampa nella capitale norvegese alla vigilia della cerimonia del Nobel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA