Nuoto: Europei 25 m; Quadarella argento nei 1500 sl

Ancora podi per l'Italia del nuoto agli Europei in vasca corta in corso a Otopeni, in Romania. E' bis d'argento per Alberto Razzetti, che dopo il secondo posto nei 200 misti si rituffa in acqua e va a prendersi la medaglia dello stesso metallo anche nei 200 farfalla.

In chiusura di giornata arriva anche la terza medaglia d'argento e la conquista Simona Quadarella, seconda nei 1500 sl così come aveva fatto sugli 800, alle spalle della russa naturalizzata francese Anastasija Kirpicnikova, bronzo all'ungherese Kesely.



