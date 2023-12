Il Fei con Cdp impegnano 300 milioni nell'edilizia sociale

Prende il via il primo programma nazionale per l'edilizia sociale del Fondo europeo per gli investimenti del gruppo Bei, che sceglie l'Italia, con una particolare attenzione agli studenti, per il suo primo investimento. Il Fei sottoscrive con Cdp Real Asset Sgr un'intesa per co-investire complessivamente (e pareteticamente) 300 milioni nello sviluppo delle infrastrutture per l'abitare che consentirà, insieme al Fondo Nazionale dell'Abitare Sociale, di sostenere progetti immobiliari con un impatto diretto sul territorio italiano in termini di inclusione e rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, il Fei svolgerà un duplice ruolo nei confronti del Fnas, quello di consulente per l'identificazione e valutazione delle opportunità di investimento e, successivamente, quello di co-investitore nei fondi individuati.

Tra i principali obiettivi della prima fase di investimenti del Fnas, sototlinea una nota, c'è il sostegno alla realizzazione di circa 10mila nuovi posti letto per studenti, in particolare per rispondere alle esigenze dei fuori sede nelle principali città universitarie, oltre all'avvio di soluzioni abitative con forte attenzione ai principi ESG (Environmental, Social, Governance) rivolte agli anziani autosufficienti.



