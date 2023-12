Tenta di uccidere moglie con martello e poi si suicida

Una donna di 79 anni è ricoverata in gravi condizioni al San Gerardo di Monza, dopo essere stata aggredita a martellate in testa dal marito di 85 anni, che è morto dopo essersi dato fuoco. E' accaduto questo pomeriggio nella loro abitazione di Varedo (Monza).

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14.45 un passante ha visto l'anziano nel suo giardino mentre armeggiava con della benzina, per poi darsi fuoco poco dopo, e ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, unitamente ad ambulanza e auto medica. Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato la donna riversa a terra, in una pozza di sangue. Trasportata in ospedale è ora ricoverata in prognosi riservata.

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, tra i due coniugi non risultano pregresse liti violente o altri interventi. Pare che l'anziano da tempo soffrisse di depressione.



