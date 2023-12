"Io penso che si debbano mantenere e migliorare rapporti di cooperazione commerciale ed economica con la Cina ma che lo strumento della Via della Seta non abbia dato i risultati che erano attesi".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa dopo la visita ad Artigiano in Fiera.



