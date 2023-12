Borsa: Europa in calo, prese di profitto sulle banche

Prosegue debole, con pochi spunti la seduta di Borsa sui listini in Europa anche dopo l'avvio positivo di Wall Street. A Milano l'indice Ftse Mib è appesantito (-0,7%) dagli ordini in vendita sulle banche. In calo anche Parigi (-0,16%), Francoforte (-0,13%) e Londra (-0,05%) Le banche soffrono in tutta Europa sulle indiscrezioni di stampa circa la prudenza della Banca d'Inghilterra che ha chiesto alle banche, tra cui JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America, di segnalare la loro esposizione al credito privato.





