Alitalia-sindacati, accordo su uscite volontarie da Cigs

L'incontro di oggi tra Alitalia e i sindacati, che riguardava un esame congiunto della procedura di riduzione del personale, si è chiuso positivamente, secondo quanto si apprende.

In base all'accordo sottoscritto, il personale della ex Alitalia che nell'arco dei prossimi due anni raggiungerà i requisiti pensionistici potrà andare in Naspi su base volontaria e potrà aderire entro il 22 dicembre. Tuttavia l'opzione di andare in Naspi, sempre su base volontaria, è aperta anche a coloro che non hanno maturato i medesimi requisiti. Chi non aderisce, invece, resterà in Cigs fino al prossimo 31 ottobre 2024.





