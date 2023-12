Abodi a Caivano, 'centro non si chiamerà più Delphinia'

Con un anticipo rispetto ai tempi previsti, il commissario straordinario di Governo per Caivano Fabio Ciciliano ha firmato il contratto di affidamento dei lavori per la riqualificazione dell'impianto sportivo adiacente al Parco Verde. Lo annuncia il Ministro dello Sport Andrea Abodi al termine della riunione operativa tenuta negli uffici del commissariato nella tarda mattinata oggi.

"Ma quel centro sportivo - precisa Abodi - non lo chiameremo più Delphinia, perché noi guardiamo avanti. Con la firma del contratto, sono stati affidati con una settimana di anticipo i lavori alla ditta che se ne occuperà; gli interventi si concluderanno entro il 31 di maggio. Mi sembra che questa sia un'altra tappa del percorso concreto, operoso, di grande armonia tra tutti i soggetti istituzionali, che stanno perseguendo una serie di obiettivi che fanno parte di un piano articolato nel quale concorrono tutti i colleghi di governo e prima di tutto il presidente del Consiglio. Da domani si apre il cantiere vero e proprio dopo il lavoro prezioso fatto dal genio militare e dai carabinieri forestali".

Una volta ultimati i lavori, "l'impianto sportivo - spiega Abodi - verrà gestito con un modello innovativo, che peraltro di novità ha solo il fatto che fino ad ieri i gruppi sportivi militari e i corpi civili dello stato gestivano impianti di loro gestione diretta, qui affidiamo a loro un impianto pubblico.

Questa è una modalità che fa capire che lo Stato è presente, quindi non in divisa ma in tuta" conclude il ministro.



