Usa, Putin non si fermerà all'Ucraina, attaccherà la Nato

Joe Biden al G7 ribadirà "il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, soprattutto in questi mesi invernali". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa estera. "Gli Usa e l'Europa non possono permettersi la vittoria di Vladimir Putin. Dopo l'Ucraina potrebbe non fermarsi e minacciare i nostri alleati della Nato", ha sottolineato il funzionario della Casa Bianca.

Se la situazione al Congresso americano sui fondi all'Ucraina non si sblocca "entro la fine del mese" è "un grande regalo di Natale a Putin", ha aggiunto Kirby. "E' un momento delicato non solo nel calendario del Capitol Hill ma anche in Ucraina, con l'inverno che avanza".



