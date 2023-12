Governo annuncia 4 emendamenti alla manovra, anche pensioni

Il governo presenterà quattro emendamenti alla manovra su quattro temi: sicurezza-difesa, previdenza in riferimento alla sanità, enti territoriali e investimenti. Lo riferisce il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri al termine della riunione dei capigruppo. Il governo "ha annunciato quattro temi che saranno affrontati: pacchetto sicurezza-difesa, previdenza anche in riferimento al settore della sanità, enti territoriali e temi legati agli investimenti, fra cui il ponte sullo Stretto e le infrastrutture. Argomenti che il governo ha annunciato che affronterà con appositi emendamenti che depositerà nelle prossime ore", conclude.

Slitta a lunedì 18 dicembre l'arrivo in Aula della manovra. Lo ha deciso la riunione dei capigruppo.

Era finora attesa dal 12 al 15 dicembre.



