Gli Usa accusano 4 soldati filorussi di crimini di guerra

Quattro membri delle forze russe sono accusati negli Stati Uniti per il rapimento e la tortura di un cittadino americano in Ucraina, in quello che rappresenta il primo procedimento avviato ai sensi della legge statunitense sui crimini di guerra del 1996. "Il dipartimento di Giustizia ha avviato il primo procedimento giudiziario ai sensi della legge statunitense sui crimini di guerra contro quattro membri delle forze militari affiliate alla Russia per crimini atroci contro un cittadino statunitense", ha dichiarato il ministro della Giustizia Merrick Garland. I presunti atti hanno avuto luogo nell'aprile 2022 nel sud dell'Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA